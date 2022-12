El pasado mes de noviembre el Congreso del Estado ordenó la intervención de la Tesorería del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla que preside María Elena Solana Calzada, por un periodo de dos años, sin embargo, la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, dijo que por disposición legal una auditoría no debe ser mayor de un año.Al cuestionarle que si el Congreso del Estado está incurriendo en abuso de autoridad por ordenar una auditoría de dos años, manifestó que no le corresponde determinarlo, pero en el ORFIS, agregó, en materia de auditoría se aplica la normatividad.“En el caso del ORFIS nuestras auditorías sólo pueden durar un año, no puedo hablar por otras autoridades que realizan fiscalización”.