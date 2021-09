Congreso rechaza terna por Comisión de Víctimas; Gobernador designará a titular

El Pleno del Congreso del Estado desechó la terna enviada por el Gobernador, Cuitláhuac García, para elegir al próximo titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).



Durante la sesión extraordinaria de este jueves, el pleno dio 11 votos a Yuliana Aguilar Rodríguez; 8 para Laura Silvia de Castro Quintana y 10 para Rodrigo Ventura Flores, aunque algunos legisladores evidenciaron que ni siquiera se aprendieron sus nombres y votaron por el color que tenían en el tablero.



Además, hubo 4 votos en contra de estos perfiles y una abstención, por esta razón, con base en el resultado de la votación ninguna de las personas reunió las 2 terceras partes de los votos y el punto de acuerdo fue desechado. Será el propio Ejecutivo el que designe al próximo titular del organismo.



De acuerdo con el artículo 91 de la Ley de Comisión de Víctimas, en su fracción IV, en el caso de que el Congreso del Estado no realice la designación en el plazo señalado, el Ejecutivo del Estado podrá designar libremente al Comisionado Ejecutivo.



Apenas el pasado miércoles primero de septiembre colectivos de búsqueda se manifestaron en contra de la terna enviada por el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, a la LXV Legislatura.



El miércoles primero de septiembre, integrantes de distintas organizaciones de búsqueda se manifestaron y pararon el tráfico vehicular en Xalapa en contra de los perfiles propuestos por el mandatario estatal.



También se pronunciaron por mantener como encargada de despacho, o ratificar en el cargo a la comisionada ejecutiva saliente, Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, acusando al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, de intentar imponer a Aguilar Rodríguez.



Posteriormente, el propio Cisneros Burgos negó injerencia en el tema, señalando que para concretar el nombramiento se debe escuchar a todos quienes han sufrido delitos y no sólo a los colectivos de búsqueda.



“Yo no puedo prohibir absolutamente a nadie que participe si cumple con todos los requisitos. Eso es lo que entiendo que sucedió en el caso de los posibles aspirantes hombres y mujeres.



Cabe señalar que luego de la movilización de los colectivos, el Gobierno estatal envió un “recado” notificando que la designación del titular del órgano sería aplazada, lo que se corroboró este jueves cuando los diputados locales desecharon las propuestas de García Jiménez.



El pasado 7 de septiembre Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas solicitaron al gobernador, Cuitláhuac García, que recuerden su papel activo en asuntos como la designación del próximo titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), pronunciándose porque Mendoza Sánchez sea designada como Encargada de Despacho o, en su caso, se ratifique en el cargo.



Mediante una carta pública, el pasado 7 de septiembre las organizaciones Madres en Búsqueda Belén González; el Colectivo Madres Luna; Colectivo Corazones Ausentes; Familiares Enlaces Xalapa; Familiares en Búsqueda; María Herrera Xalapa; Grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz; Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica y el Colectivo La Esperanza del Reencuentro, calificaron a la comisionada saliente y a su equipo en la CEEAIV como comprometido, cercano, empático y resolutivo con las víctimas.