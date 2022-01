Congreso reformó delito de ultrajes y se debe cumplir, justifica fiscal ante polémica

La fiscal general Verónica Hernández Giadáns señaló que está obligada legalmente a cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes en Veracruz, incluyendo el endurecimiento del delito de ultrajes a la autoridad avalado por la anterior LXV Legislatura.No obstante, al ser cuestionada sobre los abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos perpetrados a partir de ese tipo penal, la funcionaria argumentó que siempre atenderá las recomendaciones que surjan por parte de las comisiones, tanto nacional como estatal, de Derechos Humanos.“En esta Soberanía, la anterior Legislatura fue quien tuvo la confianza y me designó como Fiscal General. Aquí protesté cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes políticas que de ella emanen. Todo lo que esté contemplado y tipificado, y que me competa como fiscal general y exista como Ley vigente, yo tengo que atenderlo.“En ese tenor hemos actuado en consecuencia, respetando los derechos humanos. La Fiscalía General del Estado es proactiva en la defensa de los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los presuntos responsables. Atenderemos todo tipo de recomendación que en su caso haga la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos. No tengo más que decirle que nosotros cumplimos con lo que las leyes vigentes establecen”, señaló.Cabe señalar que la CNDH emitió la recomendación 146 /2021 dirigida al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la fiscal Hernández Giadáns al comprobar la detención arbitraria y sujeción a proceso irregular de seis jóvenes acusados por ultrajes a la autoridad en XalapaAdemás, integrantes de la oposición acusan que este delito se utiliza para la detención de adversarios políticos.Durante la comparecencia de Hernández Giadáns, a nombre del grupo legislativo del PAN el diputado Miguel David Hermida Copado señaló que el Gobernador ha defendido el delito de ultrajes a la autoridad mismo que ahora se debe reformar por la actual LXVI Legislatura.Hernández Giadáns manifestó la disposición de la Fiscalía para cualquier proyecto de Ley que pueda fortalecer “el Estado de Derecho y a las Instituciones” ante la inminente derogación del tipo penal, reiterando que aceptó la recomendación de la CEDH designando como enlace al Visitador General que ha dado seguimiento a todos los puntos de la recomendación.