El diputado local por el Distrito de Tuxpan, José Manuel Pozos Castro, confirmó que se revisa los alcances del contrato de la empresa NL Technologies con el ayuntamiento de Tuxpan.



Lo anterior, luego de que el municipio solicitó y ejecutó presupuesto para la ampliación e introducción de alumbrado público.



Sin embargo, no existe constancia de que la concesionaria haya cumplido con el contrato o concluido la obra.



"Se está investigando el presupuesto que pidieron para eso, el recurso y lo que realmente se ejecutó en obra, porque realmente no está ejecutada la obra pero ya se está investigando" aseguró el legislador.



Y es que en caso de que se compruebe el incumplimiento de la empresa, se presumiría un presunto desvío de recursos públicos.



"Vamos a actuar y se está haciendo una revisión completa para ver cómo vamos a actuar", garantizó Pozos Castro.



Enfatizó que Tuxpan fue de los primeros municipios en firmar contratos con NL Technologies para el servicio de alumbrado; aunque al momento, no existe información de la verdadera cantidad de luminarias instaladas, ni que estas ofrezcan estándares de calidad.



Recordó que el monto del endeudamiento de Tuxpan por dicho rubro asciende a entre 120 millones a 150 millones de pesos, comprometidos a 30 años.



En su momento, el presidente municipal, Juan Antonio Aguilar Mancha, negó que no habrá marcha atrás en el contrato con NL Technologies, y en tanto el Órgano de Fiscalización Superior o el Congreso de Veracruz no emitan una resolución, la particular continuará con el servicio de alumbrado.