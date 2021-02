Congreso sigue siendo “profundamente irracional” en caso Actopan: Abogado de Alcalde suplente

A pesar de que Alfredo López Carreto, alcalde suplente de Actopan, ha ganado casi diez juicios tanto en el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), como en la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Congreso del Estado sigue siendo “profundamente irracional” y se niega a nombrarlo para ocupar dicho cargo, expresó su representante legal, Eduardo de la Torre Jaramillo.



“Estamos ante un Congreso profundamente irracional, que como pudimos ver en las declaraciones de dos diputadas, que a pesar de que están derrotados jurídicamente, no van a acatar. Es decir, este Congreso manda al diablo a los Tribunales electorales local y federal, porque se hace lo que ellos dicen”, criticó.



En entrevista posterior al fallo emitido este lunes por los magistrados del TEV en el que se dejó acéfala la presidencia municipal de dicho Ayuntamiento y se reiteró que se debe nombrar a López Carreto en este cargo, De la Torre Jaramillo reiteró que seguirán peleando para que los 50 diputados veracruzanos sean inhabilitados electoralmente.



“Estamos pidiendo a la Sala Superior que los ingrese en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, porque están violentando políticamente a Alfredo López Carreto, y por supuesto esto les impida reelegirse. Esto es lo que tendrá que hacer la Sala Superior del TEPJF”, comentó.



El abogado del edil suplente adelantó que a pesar de haber sido una resolución favorable la que emitió hoy el órgano jurisdiccional local, también la impugnarán porque supuestamente se señala que el Congreso veracruzano deberá emitir una opinión sobre quien debería ser el nuevo alcalde.



“Que me perdone el Tribunal, pero el Congreso ya no está para opinar nada, tienen que cumplir con el decreto 554, que como lo establecen las Constituciones Políticas Federal y Estatal, ante la ausencia del propietario, sube el suplente”, precisó.



Recordó que las impugnaciones presentadas ante los órganos jurisdiccionales que han sido ganadas, comenzaron con la que se presentó contra el acta de sesión cabildo del 12 de marzo, en la que se nombró a Eduardo Carranza Barradas como “alcalde interino”, sin que existiera tal figura en la Ley.



Añadió que en esta ocasión ocurrió lo mismo, en vista de que también fue ilegal que el pasado 24 de diciembre se nombrara “por corrimiento” a la síndica única, Nayeli Toral Ruiz, como alcaldesa y a José́ Altamirano Rodríguez en su lugar.



“A nosotros no nos sorprende (la revocación del Acta de Cabildo), porque en este clima de ilegalidad en el que ha estado el Ayuntamiento ya de facto, de Actopan, todas sus acciones han sido toleradas, han sido permisibles por parte del Congreso del Estado”, cuestionó.



Reafirmó que están a 12 días de que se cumpla un año del primer juicio ciudadano que presentaron en contra del nombramiento del alcalde interino, “y es un tema que no se ha resuelto”, por lo que auguró que los actuales legisladores después del 6 de junio, regresarán a su origen: “a la nada política”.



“El Congreso se ha manejado a través de la falacia, de la controversia constitucional 17/2020, pero la Sala Regional ya fue muy clara en separar estos dos actos: uno, tiene que tomar posesión el suplente y dos, en lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resuelve la controversia, él es el que debe tomar posesión”, mencionó una vez más.



Sobre la posibilidad de que el pleno legislativo nombre un Concejo Municipal en Actopan, consideró que ello no sería posible porque lo impediría la controversia constitucional.



“El Congreso está entrampado, no entiendo esta irracionalidad en la que se maneja. Los que hacen las leyes son los que las deben respetar, juran respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen y lo están violando”, refrendó.



Eduardo De la Torre Jaramillo aseguró que no se cansarán de luchar porque se respete la Ley, “porque tenemos la fuerza jurídica, ellos tendrán la fuerza de la mentira y sobre todo de las chicanas jurídicas con las que se han comportado”.