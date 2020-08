Congreso y Gobernador también deben promover “justicia digital” en Veracruz

Abogados se manifestaron este lunes frente al Congreso del Estado para exigir a los tres poderes del Estado implementar la “justicia digital” en Veracruz, ante la parálisis que actualmente pasa el Poder Judicial por la pandemia.Y es que recientemente, pese a los reclamos de litigantes, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, determinó extender la suspensión de labores hasta el 14 de agosto, con sólo guardias en los distritos judiciales tres días de la semana.Al respecto, el integrante de Iuris Xalapa, Esteban Perdomo González, afirmó que implementar la “justicia digital” y evitar estas situaciones de parálisis compete también a los poderes Legislativo y al Ejecutivo, pues se requiere legislar y determinar un presupuesto.“El Poder Judicial argumenta que no tiene recursos y por ello compete a los diputados pronunciarse al respecto”, dijo.Lamentó que a la fecha la justicia “esté dormida en Veracruz” a causa de la pandemia, lo que afecta a los ciudadanos y a los propios abogados.Cabe destacar que casi al mismo tiempo, el Colegio de Abogados Juristas protestó frente al Poder Judicial por el freno de labores.Por su parte, Perdomo González aseguró que su movilización no es por un tema económico, pues que la impartición de justicia esté truncada en todo el Estado afecta a los ciudadanos.Señaló que los expedientes y casos no han avanzado durante 2020 y no existe intención del Poder Judicial de implementar la “justicia digital”, pues sigue aplazando la reanudación de actividades sin contemplar las posturas de abogados y de los justiciables.“La justicia digital sería el medio conveniente para poder llevar a cabo lo que nosotros buscamos; por ello nuestra manifestación en el Poder Judicial, en el Congreso y ante el Ejecutivo”, dijo.