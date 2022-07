Congresos del país deben “sintonizarse” con resolución de la Suprema Corte: Cuitláhuac

Todos los congresos de los Estados deberían “sintonizarse” ya con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya jurisprudencia indica que no se necesita nacer en una Entidad específica para acceder a cargos públicos altos por elección, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Lo anterior lo explicó tras ser cuestionado sobre la iniciativa de reforma a la Constitución presentada en el Congreso local, sobre validar que personas no nacidas en territorio veracruzano puedan ser postulados a la gubernatura, y la cual haría posible la candidatura de la zacatecana Rocío Nahle para los comicios del 2024.“La Suprema Corte de Justicia ya dejó jurisprudencia al respecto; incluso, ya tenemos gobernadores que no nacieron en su Estado y están gobernando o gobernaron, debido a esa resolución”, puntualizó.Y es que, la SCJN legisló para que ciudadanos no nacidos en una Entidad puedan acceder a gobernarla, por lo que los Congresos de las entidades del país deben “sintonizarse” con este ordenamiento consideró el gobernador.“Yo pienso que todos los Congresos de estado ya tienen que sintonizarse y ponerse de acuerdo con esta resolución de la Suprema Corte”, reiteró.En conferencia de prensa de este jueves desde Palacio de Gobierno, el mandatario fue cuestionado respecto a la posibilidad de que la bancada de MORENA en el Congreso del Estado presentara una reforma al artículo 43 de la Constitución del Estado de Veracruz, para quitar el candado a ciudadanos no nacidos en la entidad, así como de padres no veracruzanos para contender por la gubernatura del Estado.En ese tenor, el mandatario estatal explicó que la SCJN legisló en su momento, al grado que en algunas entidades del país hay gobernadores no nacidos en las mismas y gobiernan o gobernaron.“No pierdan de vista que la Suprema Corte de Justicia ya dejó jurisprudencia al respecto, no necesitas haber nacido en un Estado para acceder a los cargos públicos más altos en que tenga. Ya tenemos gobernadores que no nacieron en su Estado que están gobernando o que gobernaron debido a esa resolución”, explicó.Por lo anterior, García Jiménez insistió en que ante esta situación los Congresos del país deben alinearse con este ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia.