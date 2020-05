Conjuran manifestación de personal médico de Hospital de IMSS de Coatzacoalcos

La manifestación que harían este miércoles, médicos y personal de enfermería del Hospital General de Zona número 36 de Coatzacoalcos, para exigir insumos de protección para la atención de pacientes con COVID-19, finalmente no se llevó a cabo, al parecer, por la intervención de su sindicato.



Los trabajadores de la salud tenían previsto el movimiento a temprana hora de este día, para dar a conocer la falta de insumos y condiciones para realizar su labor dentro del nosocomio.



La preocupación de los galenos y enfermeras es porque debido a la grave situación de Coronavirus, ya hay compañeros que han fallecido, como el cirujano que perdió la vida este martes dentro del mismo hospital.



A través de las ventanas se pudo observar la concentración de quienes pretendían manifestarse pero finalmente no salieran a la calle.



Se pudo observar también cómo fueron concentrados por sus superiores y trasladados al área de Dirección, donde finalmente se disolvió la manifestación.



En los últimos días, los casos de COVID-19 han ido en aumento en Coatzacoalcos y la ocupación dentro de los nosocomios se ha declarado llena pero además, los trabajadores han dado a conocer de forma anónima que no cuentan con los insumos suficientes para trabajar y sobre todo, cuidarse.