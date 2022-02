Conmemoran 100 años del movimiento estridentista, en Xalapa

El movimiento estridentista gestado en Xalapa hace ya un siglo, considerado una de las vanguardias literarias, pudo haber transcurrido su primer centenario sin mención alguna de no ser por Mánu Nava, el promotor de lectura que organizó, en el parque Manuel Maples Arce ubicado en el centro histórico de la ciudad, una reunión literaria que congregó a poetas, cantantes de hip-hop y personas allegadas a las letras y el teatro, con motivo de la celebración.“Ese fue el inicio de un programa de actividades que se realizarán a lo largo de todo este año, será el No Festival Estridentista dos punto cero a cien años, en que pretendemos ocupar plazas y parques públicos como el del Cerro del Macuiltépetl, en Los Berros, el parque de La Señoría en Las Ánimas y algunos espacios de colonias periféricas para compartir la obra del movimiento estrindentista. Pediremos a las autoridades municipales su apoyo para ello.”, dijo.Y es que, según lo relatado por Nava, el pensamiento estridentista rebasó a su época con temas y búsquedas de libertad y progreso.“Fue el pasado 27 diciembre en que realizamos la primera actividad del No Festival Estridentista 2.0 a cien años, en el que participaron hasta dos mujeres que vivieron cerca de estos personajes de la corriente estridentista, quienes asistieron para compartir esas vicencias. Una de las mujeres fue quien transcribió las memorias de uno de Manuel Maples Arce; otra participante comentó que, cuando era niña, participó en las tardeadas de Germán Lizt Arzubide. Fueron 8 horas las que duró el evento.” Agregó Mánu Nava.“Hemos convocado, desde principios de año, a distintas librerías independientes, artistas y a todo aquel que tenga información y quiera compartir vivencias relacionadas con estos personajes estridentistas, para que participen. Lo importante es que todos los que vivimos en Xalapa sepamos que fue el Movimiento Estridentista, esa es la causa del No Festival Estridentista 2.0 a cien años” concluyó.