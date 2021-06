Conmemoran activistas 12 años de la tragedia en guardería ABC de Sonora

Activistas conmemoraron en el centro de Xalapa un aniversario más, el número 12, de la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, un 5 de junio de 2009.



En voz de Cristina Ortiz, una de las organizadoras que colocó una manta en las escalinatas de la Catedral Metropolitana, han pasado 12 años sin que haya justicia para los 49 niños y niñas que murieron en esa fecha.



“Para recordar que no se ha hecho justicia y que Felipe Calderón y su familia son los responsables y que todas las guarderías estaban demasiado inseguras”.



Aseguró que haber sobrevivido, los 49 pequeños serían ya adolescentes, además de los pequeños que sufrieron lesiones en el incendio.



Enfatizó que aunque el izado de la bandera a media asta cada 5 de junio se contempla en el Diario Oficial de la Federación, esta obligación fue pasada por alto por el Gobierno del Estado.



“De hecho, hoy debería estar la bandera a media asta y se les olvidó, se les olvidó también, yo creo que no tienen memoria: se les olvida todos los días. No tienen memoria, ningún gobierno, llámese como se llame”.