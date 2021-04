Consejero del INE “secuestró” al OPLE, denuncian; coloca a consejeros

El director general de la empresa Glocal Consultores Asociados, Eduardo de la Torre Jaramillo, acusó al consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, de injerir en las decisiones para la Consejería Vacante en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.



“Es muy preocupante para la vida institucional del OPLE. El consejero José Ruíz Saldaña es el que prácticamente, de los 6 consejeros, ya puso 3 consejeros y hoy, 3 aspirantes están identificadas con él”, dijo.



Afirmó que Ruíz Saldaña tiene “secuestrado” al ente comicial veracruzano, pues está postulando a las candidatas por la Consejería actualmente acéfala en el OPLE Veracruz.



"Éste ya es un sentido hegemónico, es un proceso de feudalización del OPLE. El OPLE tiene dueño, ya vimos que puede designar a su hermana, a su sobrina".



Detalló que las aspirantes familiarizadas con Roberto Ruíz son: Maty Lezama Martínez, la consejera de la Junta Local del INE en el Estado; Mabel López Rivera, asesora del consejero Roberto López Pérez y Cinthya Nimbe González Arriaga, directora de Transparencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).



"No queremos un OPLE de cuotas ni de cuates pero lo peligroso es que ya tiene 4 de los 7 consejeros y eso me parece que el OPLE ya es de un sólo consejero. Es grave que pueda quedar una de esas tres figuras".



Por ello, lanzó un llamado al Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) para poner un alto al control y manipulación que existe en el Organismo, antes de que se cumpla el plazo para la designación de la Consejera, que es hasta el 16 de abril.



"El OPLE ya se desnaturalizó, ya no es un organismo autónomo. Creo que ya hay que impugnar aJosé Ruíz si vuelve a colocar un consejero", concluyó.