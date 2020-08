Consejero del OPLE se excusa de plan para fiscalizar asociación política

El consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Juan Manuel Vázquez Barajas dejó en la mesa del Consejo General la duda respecto a tener intereses personales, familiares o de negocios en la asociación política estatal “Ganemos México la Confianza”.



Durante la sesión extraordinaria virtual del Consejo General del OPLE se aprobó la reprogramación del plan de trabajo de la Unidad de Fiscalización para la revisión de los informes anuales del ejercicio 2019 de las Asociaciones Políticas Estatales, sin embargo, al presentarse el proyecto para su aprobación Vázquez Barajas pidió excusarse para votar respecto a la referida agrupación, cuando sólo era cuestión de aprobar la reprogramación ya que no se analizaría a cada una en lo particular.



El consejero presentó por escrito la excusa, por lo que Alfredo Arroyo López, representante del partido político estatal Podemos, le solicitó que explicara por qué se excusaba.



El consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla pidió la palabra para señalar que el artículo 41 del Reglamento de Sesiones establece que la Presidencia del Consejo General, las consejeras y consejeros electorales estarán impedidos para intervenir, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio propio, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceras personas con quienes tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la o el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.



Por ello, cuando la Presidencia del Consejo General o cualquiera de las consejeras o consejeros electorales se encuentren en alguno de los supuestos enunciados, deberá excusarse.



“Esas son las causales por las que se pueden excusar, pero el Reglamento no establece que diga por cuál de ellas (es la excusa) y tal como está no obliga legalmente a decir por cuál de las razones, si es por negocios, personal o familiar”, agregó Bonilla Bonilla.



Dijo estar en la mejor disposición de poner en la mesa de trabajo la posibilidad de reforma el Reglamento de Sesiones para que la cosa sea más concreta, pero por el momento es así como está.



Al respecto, Vázquez Barajas pidió la palabra para pedir que se retirara su excusa.



A ello, Alfredo Arroyo López, dijo que queda más confusa la situación ya que en primera instancia se presenta una excusa para votar y cuando se pide una explicación, la respuesta es retirar dicha excusa, por lo que lamentó que los consejeros hicieran caso omiso y se convirtieran “en testigos mudos, ciegos y sordos”.