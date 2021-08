Consejero denuncia violencia política en su contra por proponer desaparecer los OPLE

El consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, denunció que desde junio de 2019, se ha ejercido violencia política en su contra y se ha afectado su dignidad humana.



A través de una publicación en su cuenta de Twitter, acusó que ello ha ocurrido en espacios públicos "por presentar un diagnóstico crítico y propuestas de alto impacto al sistema electoral mexicano, en el parlamento abierto, invitado por la Cámara de Diputados".



Y es que la semana pasada, al discutirse en el Pleno del Instituto Nacional Electoral (INE, un procedimiento de remoción solicitado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en su contra, la consejera Dania Ravel lo calificó como incongruente por proponer la desaparición de los institutos comiciales locales y estar recibiendo un salario por pertenecer a uno de ellos.



En su intervención señaló que si desde su tesis de Maestría proponía esta idea, lo correcto era que ni siquiera se hubiese postulado para ser consejero en el OPLE de Veracruz y que lo más acertado era que hubiese renunciado ya.



"Para mí trabajar en una institución es creer en ella. Por eso me resulta confuso que alguien que pugna por la desaparición de los OPLE trabaje en uno. Una persona que piense así, desde mi perspectiva, no debería estar dispuesta a recibir un salario de una institución que considera que hace una función innecesaria para el Estado y únicamente está duplicando actividades. Una mínima congruencia llevaría a que esa persona renunciara", expresó Ravel.



Ante estos cuestionamientos de la consejera del INE, Vázquez Barajas apuntó en un escrito adjunto a su publicación que tenía "una firme convicción en las libertades, la igualdad de condiciones y, sobre todo, en la fraternidad, ante todo confianza y amor".



Añadió que los argumentos que se han usado en su contra para justificar que se autocensure, se calle y no cuestione a las autoridades electorales administrativas ni al sistema electoral, expresados en diversos ámbitos públicos, son ética profesional e institucionalidad por el encargo de la investidura, así como trabajar y recibir un salario de un órgano autónomo electoral.



El integrante del instituto electoral veracruzano afirmó que le gusta y vive la pluralidad de ideas, opiniones y perspectivas de vida en el Estado y en México.



"Lamento mucho la postura de quienes te señalan o te etiquetan como 'no demócrata' por el sólo hecho de no coincidir en una propuesta o en una idea. Respeto las ideas y opiniones de los demás. Yo tengo la propia, ni mejor ni peor, sólo una más", destacó.



De igual modo, Vázquez Barajas rechazó que se le catalogara de "incongruente" al sostener que "no se debe confundir la congruencia con el control y disciplina que se pretende sobre mi persona, tampoco se puede adjetivar a una persona como incongruente por no coincidir con los ideales personales, la congruencia no debe ser un arma para subordinar a los demás".



A decir del consejero del OPLE, su perspectiva técnica-electoral se ha construido desde 1994, no a partir del 2015, cuando fue elegido para integrar el OPLE por seis años.



"En estos casi 30 años, que he coadyuvado en la construcción, evolución y progresividad del sistema electoral nunca se me había señalado por proponer la modernización e innovación al sistema electoral y de las estructuras orgánico funcionales", recalcó.



A su decir, expresar una opinión crítica para mejorar el sistema electoral mexicano no debe dividir, por lo contrario debe unir, ya que sostuvo que disfrutar de la pluralidad de ideas también es parte de la democracia.



Asimismo, dijo no compartir la idea de que por pertenecer a una organización y recibir un salario "esté obligado a censurarme o guardar silencio a mis críticas o propuestas de mejora para el progreso en el sistema electoral mexicano".



Para finalizar su escrito, sostuvo que la evolución de los sistemas, como el electoral, es necesaria para la universalización de los derechos humanos. “Todos los derechos para todas y todos, sin discriminación o exclusión alguna".