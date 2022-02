Consejeros del OPLE ganarán menos que el Presidente pero más que el Gobernador

Para este año 2022, las y los consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) se fijaron una remuneración mensual neta ordinaria de 111 mil 500 pesos, adicional a ello, podrán recibir una remuneración extraordinaria mensual que no excederá del 50 por ciento de la remuneración ordinaria.En los “Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del Gasto del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2022”, se justifica por qué el salario de los consejeros electorales es menor al del Presidente de la República por sólo 622 pesos y mayor a la del Gobernador del Estado por 52 mil 699.99 pesos.El documento señala que el Artículo 82 de la Constitución Política de Veracruz refiere que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la del Presidente de la República, que este año es de 112 mil 122 pesos, por lo que ese precepto se ha respetado.El mismo Artículo también dice que ningún servidor público de la Administración Pública Estatal podrá recibir remuneración mayor a la del Gobernador del Estado, que para este año es de 58 mil 801.96 pesos.Sin embargo, si bien los integrantes de los organismos autónomos son considerados servidores públicos, estos no se contemplan en el concepto de “Administración Pública Estatal”.Por lo que no deben ser considerados dentro de la hipótesis que indica que “ningún servidor público de la Administración Pública Estatal podrá recibir remuneración mayor a la del Gobernador del Estado”.En los Lineamientos se insiste que el concepto de servidor público de la Administración Pública Estatal refiere únicamente a los correspondientes al Poder Ejecutivo, sin que incluya a otros Poderes del Estado o a los Órganos Autónomos.Por ello, “los consejeros y el titular de la Secretaría Ejecutiva tienen derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo, con el objeto de que no se vean expuestos a influencias extrañas que afecten su imparcialidad en perjuicio de la sociedad”.Todo lo anterior, derivado de la necesidad de proteger de la influencia de los Poderes del Estado y otros poderes fácticos, en el entendido de que dicho riesgo es real, potencial y latente.Lo anterior está plasmado en los “Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del Gasto del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2022”.Además, tanto las consejeras, los consejeros y el titular de la Secretaría Ejecutiva contarán con un seguro de vida institucional y un seguro de separación individualizada por su función de alto riesgo, las cuales, por naturaleza, trascendencia, complejidad y grado de responsabilidad, conlleva tácita o potencialmente a un riesgo político, económico o social para la seguridad o salud por factores psicosociales, ergonómicos o traumáticos severos. Además, por las limitaciones constitucionales que tienen para prestar sus servicios en los Poderes públicos y acceder a cargos de representación popular.