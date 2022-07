Consejo Consultivo Indígena lamenta discriminación en Consulta a Comunidades

La presidenta del Consejo Consultivo Indígena del Estado de Veracruz, Rosita Martinez Facundo, denunció que ella y la gente que representa no fueron convocadas a la Consulta Previa Libre e Informada a Personas Pueblos y Comunidades Indígenas en materia de autoadscripción, para la postulación de candidatos a cargos federales de elección popular que efectuó el INE."Es nuestro derecho participar en la consulta pública. Yo no fui invitada, la gente no fue invitada pero como les digo aquí estamos, porque debemos ejercer nuestro derecho de participar en esta consulta para la toma de decisiones como indígenas", dijo, al presentarse en la consulta.Añadió que es lamentable que no los tomaran en cuenta y más aún porque siguen sufriendo la violencia política de género, por ello luchan activamente por la no discriminación. "Aquí estamos y nuestra misión es representar a la gente, los demás compañeros asistieron a las otras sedes donde se efectúa la consulta".Por ello dijo que estos eventos, al omitir invitar a los indígenas de agrupaciones como el consejo, se convierten meramente en simulaciones. "Pero bueno, ya estamos aquí y buscaremos aportar nuestros puntos de vista en beneficio de los pueblos indígenas".Rosita Martínez agregó que como sector tienen una lucha diaria porque se les reconozca y considere en actividades de este tipo, pues se tocan temas que impactan directamente a ellos.Recordó que el consejo es el primer sujeto de derecho público legitimado por usos y costumbres a nivel nacional, y dentro de sus funciones es el órgano obligado de cualquier consulta pública en el Estado de Veracruz.