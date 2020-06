Consejo de Ciencia y Tecnología en Poza Rica propone acciones contra virus

Ante la pandemia por coronavirus, integrantes del Consejo municipal de Ciencia y Tecnología piden ser tomados en cuenta.



Ofrecen el apoyo al gobierno municipal y estatal para reforzar acciones en la lucha contra el coronavirus, dijo el secretario ejecutivo y académico del CONALEP-Poza Rica, Israel Téllez González.



El también director del Programa Espacial Poza Rica dijo que se solicitó al Ayuntamiento escucharlos, esto bajo un oficio donde establecen 8 puntos fundamentales.



Consideran que pueden ser asesores a las actividades que el gobierno pueda aplicar y se pueda eficientar recursos que sean en beneficio comunitario.



Entre otros puntos, mencionó que están dispuestos a iniciar contacto con la Secretaria de Educación de Veracruz, ante el regreso a aulas, ya que mientras no se desarrolle una vacuna se pueden implementar medidas necesarias como garantizar el abastecimiento de agua, donde los alumnos puedan lavarse las manos y barreras físicas, cubrebocas o caretas faciales, así como en áreas de alimentos.



Mencionó que al sector comercial, a través de cámaras empresariales, se puede atender las maneras de reducir las aglomeraciones en los negocios, usando medios físicos, electrónicos y aplicaciones.



En cuanto al transporte público, explicó que también se pueden aplicar estrategias por medio de la ciencia y tecnología para desplegar varias herramientas, hasta una aplicación para detectar síntomas de posibles personas que hayan adquirido el COVID-19, así como un botón de pánico para quien pueda creer que su estado de salud este decayendo y se tenga un servicio rápido de auxilio para los equipos de emergencia.



Dijo que se propone una campaña de difusión sobre la señal 5G, que se proporcionen datos correctos sobre las teorías sobre la instalación de las antenas, ya que explicó que no es así porque estas ya existen y solo se renuevan los equipos de transmisión y la desinformación puede generar conatos de violencia.



Los integrantes del consejo municipal están en espera de la respuesta a la solicitud que realizaron al gobierno de Poza Rica ya que no han sido tomados en cuenta para contribuir con ideas en esta contingencia sanitaria, cuando en el caso de Israel Téllez, ha estado elaborando caretas que se han donado a otras ciudades de otros estados de la República.