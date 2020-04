Consejo del Café en Coatepec urge entrega del apoyo anual para el sector

El Presidente del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, urgió al Gobierno Federal a entregar el apoyo anual a este sector a la brevedad ante la pandemia que se enfrenta.



Y es que el cafetalero señaló que los productores requieren de este incentivo a pesar de que les servirá de poco; ya que están sufriendo los estragos de esta contingencia sanitaria.



Entrevistado, dijo que si hay una buena planeación para la entrega de los 5 mil pesos que los productores están recibiendo de manera anual, no se registrará afluencia de personas.



En este sentido criticó que en días anteriores los representantes del Gobierno Federal hayan “presumido” reuniendo contingentes de beneficiaros de otros programas sociales.



“Que la entrega se agilice, es cierto los bancos y todo estamos tomando medidas por las aglomeraciones. Creo que si hacemos una buena planeación para no saturar los bancos ni hacer contingentes es posible, es lo que está faltando por parte de los operativos del Bienestar, no hacen una buena planeación, todo lo quieren hacer presumiblemente viendo el contingente de gente para quedar bien no sé con quien, según ya se están revisando los listados y van empezar por la vía de tarjetas del Bienestar, pero que sea a la brevedad”, comentó.



Asimismo, criticó que el año pasado se hayan quedado algunos productores sin este apoyo, ya que el Gobierno Federal “argumentó” varias razones por las cuales se quedaron sin el recurso.



“Estamos pugnando para que entreguen este apoyo a los productores, el año pasado se dejó al margen a nivel nacional cien mil productores sin haber recibido este apoyo, regresando a la SADER como 500 millones de pesos, nosotros no acabamos de entender cuál es la política del Gobierno Federal.



Son 5 mil pesos y no se le entrega a todos, argumentando distintos factores, para este año nuevamente se dice que se destinan mil millones de pesos pero ahorita estamos pugnando porque ya se entreguen esos recursos, en otros estados como en Chiapas ya iniciaron, que de poco les van a servir al productor pero de alguna manera es un incentivo”, sostuvo.