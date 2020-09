Consejo General del OPLE modifica su Reglamento de Sesiones

El nuevo Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), que este miércoles fue aprobado, reduce de 18 a 12 minutos las rondas de discusión de los consejeros y representantes de los partidos políticos en cada uno de los acuerdos que se someten a votación.



Las participaciones durante las sesiones permanecen en tres rondas pero la primera se reduce de 10 a 7 minutos; la segunda, de 5 a 3 minutos y la tercera, de 3 a 2 minutos.



El Reglamento incluye el formato de sesiones virtuales o a distancia ante futuras problemáticas de contingencias sanitarias que pudieran presentarse y se adecúa a las recientes reformas constitucionales en materia electoral.



Durante la sesión extraordinaria virtual del Consejo General del OPLE, también se aprobaron, con algunas modificaciones de forma de último momento, los Reglamentos de Comisiones; de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Especiales; para la Designación y Remoción de las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Especiales; y para el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral.



En la sesión de este miércoles tomó protesta Daniel de Jesús Rivera Reglín como representante propietario del Partido Encuentro Solidario (PES).



Los representantes de los partidos políticos se pronunciaron en contra de la reducción de los tiempos de sus participaciones al considerar que se coarta la libertad de expresión y propusieron participaciones de 8, 4 y 2 minutos como en el Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, no fue aceptada.



Al respecto, Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente, expuso que la reducción en los tiempos de participación está motivada en el orden y en economía procesal, con la finalidad de evitar sesiones maratónicas de 5 y hasta 6 horas, que no es productivo y didáctico y no lleva a consensos.



Rechazó que con la reducción de los tiempos de intervención se pretenda limitar a los partidos políticos ni tampoco se trata de una decisión arbitraria pero reducir los tiempos obligará a ser más puntuales en las participaciones, sobre todo porque ya son 20 los integrantes del Consejo General, de los cuales 12 son partidos políticos con voz.



“Muchas veces nos vamos de la plática, en las participaciones y luego nos salimos del punto. La misma ciudadanía, ustedes creen que nos va a seguir en sesiones de cuatro, cinco o seis horas; pero si ven intervenciones más ejecutivas y concretas, nos van a entender”.



El Reglamento también regula las sesiones en modalidad virtual o a distancia para el Consejo General y demás órganos colegiados del OPLE, como una opción real para evitar los riesgos de infección en la continuidad del desarrollo de los trabajos que competen al árbitro electoral, así como transitar hacia la implementación de las tecnologías para las actividades cotidianas del Organismo.



Regular la asistencia virtual o remota de las y los integrantes del Consejo General a las sesiones que se celebren de manera presencial, atendiendo a la necesidad por cuestiones de trabajo, receso, agenda o alguna otra causa de fuerza mayor que imposibilite asistir a las sesiones de manera física.



Asimismo, se establecen los procedimientos relativos a la permanencia de las representaciones de las y los aspirantes a candidaturas independientes, así como la representación de las personas que hayan obtenido el registro a la Candidatura Independiente correspondiente.