Consejo Regional del Café de Coatepec no representa al gremio: Delegado regional

El delegado regional de Programas Federales, Adrián González Naveda, dijo no estar de acuerdo con los señalamientos de los productores del Consejo Regional del Café en Coatepec, quienes este día se manifestaron para protestar por varios factores, entre ellos por el Programa Social del Bienestar.



Y es que dijo que sólo se trata de una organización cafetalera que no representa a este gremio y defendió que el programa es todo un éxito y que ha beneficiado a todos los cafetaleros de la región sin intermediarios y de manera directa.



“Con todo el respeto que le tenemos a los compañeros de organizaciones cafetaleras que ellos deberán ser honestos y decir que representan una organización, no pueden hablar a nombre de los cafetaleros, discrepo respetuosamente de ellos, el programa social ha sido un éxito, ha venido a cambiar las reglas del juego, se ha dado un cambio a fondo porque el beneficiario recibe dinero directamente y no en especie, ni a través de filtros, son 5 mil pesos y son libres de usarlos como quieran, sólo justificando que es para su producción y año con año lo estarán recibiendo”, sostuvo.



Asimismo, justificó que se está trabajando para que Diconsa, en su estructura, pueda incorporar a sus anaqueles el café de los productores y ayudarles en que no se queden sólo en el primer eslabón de la cadena productiva.



“Sabemos que el problema es el bajo precio que existe para el productor, porque el café sí es negocio, se puede atestiguar en las tiendas que se vende hasta en 200 pesos, se debe fortalecer para que los compañeros no se queden en el primer eslabón de la cadena productiva. Estamos avanzando, tenemos reuniones con cafetaleros y Diconsa para que su estructura pueda incorporar en sus anaqueles café de los productores nacionales, pero es un proceso complicado”, abundó.