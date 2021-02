Considera diputado masón que habrá voto de castigo para MORENA

Ante el incumplimiento de las promesas de campaña por parte de los actuales gobiernos federal y estatal, en las próximas elecciones la población seguramente dará voto de castigo, consideró el diputado por el séptimo distrito masónico, Azur Mendoza Contreras.



Indicó que las promesas de campaña están en el tintero del olvido, sobre todo en materia de seguridad, en donde la población está sufriendo día con día por los delitos que la golpean.



Mencionó que no se puede considerar que este gobierno sea una transformación, además de que para poder denominarla así tendría que pasar todo un proceso, como en su momento el porfiriato, de 30 años, el neoliberalismo, con otros 30 años.



Señaló que en el próximo proceso electoral los ciudadanos tendrán que ver si la persona por la que quieren sufragar tiene los conocimientos, que no se trate de alguien improvisado.



Mencionó que hoy muchos se están postulando a una candidatura o quieren repetir en un cargo o saltar a otro, y la política lo permite porque es el arte de lo posible, pero entre los personajes que quieren participar hay unos con experiencia y otros no.



Consideró que da risa que haya quienes señalan que no saben a qué van, como dijo la cantante Paquita la del Barrio, por ello es que la gente debe analizar a cada candidato.