Considera violatoria la suspensión de labores del Poder Judicial hasta el 5 de mayo

Estimado Director de Al Calor Político.Com



Comparto comentario publicado en redes sociales sobre la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de prolongar la suspensión de labores del Poder Judicial al 5 de mayo del año en curso, decisión que considero es violatoria de Derechos Humanos, sobretodo porque los Poderes Judiciales de las entidades federativas asumen las mismas prácticas, lo que ha generado mayor impunidad en la impartición de Justicia en el país.



#ViolaciónaDerechosHumanos



El #CJF ha determinado prolongar la suspensión de labores del Poder Judicial de la Federación hasta el 5 de mayo del año en curso, su argumento es el Derecho a la Salud de los servidores públicos y usuarios del poder judicial, lo cual en primer lugar pareciera justo y correcto. Sin embargo, los derechos humanos guardan una estrecha relación, interdependientes establece la constitución, y en ese sentido, ¿dónde queda el derecho a la tutela judicial, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad?



Porque pareciera que sólo los derechos de unos pocos están siendo tomados en cuenta al tomar esa determinación, dejando a millones de personas en la indefensión, principalmente aquellos que tienen procesos judiciales en trámite y que su situación jurídica se encuentra en total olvido.



Se habla de casos "urgentes", pero se ciegan a casos importantes en todas las materias, como los juicios de amparo ya en curso.



El #CJF ha sido omiso en atender las indicaciones del acuerdo general del Consejo de Salubridad General, dado que al ser la procuración y la impartición de Justicia una actividad esencial del Estado, ésta no se puede detener.



Igualmente, omisa es la actitud del #CJF de atender la recomendación 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que establece directrices para poner en el centro de las decisiones de las autoridades a los Derechos Humanos, y señala precisamente que la impartición de Justicia no puede detenerse.



Tristemente, el Poder Judicial habla de actuaciones responsables ante la pandemia del SARS-Cov-2 que provoca el COVID-19, cuando más bien sus decisiones están provocando violaciones graves a Derechos Humanos, empezando por una manifiesta violación al Debido Proceso Legal, a la Tutela Judicial Efectiva, y al Derecho a la Igualdad reconocido en el Artículo 1° constitucional que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.



Imaginemos que las policías dejan de laborar argumentando su derecho a la salud, o al personal médico; hay funciones que por su naturaleza no se pueden detener, y una de ellas es la procuración y administración de justicia.



!¡Profesionalismo y responsabilidad por favor!



Xalapa, Veracruz

14 de abril del 2020.



Roberto Mercado.

Abogado Litigante.