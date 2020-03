Consideran que avances en programas del Bienestar son mínimos

El Dirigente Estatal de la Unión Campesina Indígena Nacional (UCIN) Javier López Ortega, consideró que el programa federal de Jóvenes Construyendo el Futuro, debería pensarse para ayudar a aquellos que trabajan en el campo y no sólo para las zonas urbanas.



"Este programa no es un asistencialismo total, sirvió más para las empresas que sí pueden capacitar a esos jóvenes. Al campo no le afecta ni le beneficia. En el caso de las zonas rurales, el chavo que estudia en la prepa en la mañana, trabaja en las tardes. Ese chavo sigue igualito porque no ha cambiado su estatus", dijo.



En ese sentido, mencionó que si el presidente Andrés Manuel López Obrador estipuló programas para beneficio de varios sectores, debió tomar en cuenta a dichos jóvenes.



Respecto al programa “Sembrando Vida”, explicó que también se debería tomar en cuenta a los pequeños y medianos productores.



"Hay regiones que en el Estado de Veracruz sí se cubrió. Sin embargo, las estadísticas que mostraba la Secretaría de Bienestar es que sólo se logró sembrar 14 por ciento de los árboles. Hay muchas cosas que se deben redireccionar. El avance es mínimo. Si el Presidente de la República hizo programas para discapacitados, para adultos mayores, modificó el de jóvenes, pues se debería rescatar al pequeño y mediano productor", concluyó.