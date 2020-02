Construcciones en Benito Juárez no son aptas para sismos por actividad volcánica

Desde hace aproximadamente año y medio en el municipio de Benito Juárez se confirmó a través de especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) que debido a que es una zona volcánica, se presentaban constantes movimientos telúricos, de menor magnitud, sin embargo, desde entonces el área de Protección Civil Regional de Huayacocotla, ha manifestado que continúa monitoreando los riesgos.



Saúl del Ángel González, encargado de la prevención de accidentes en la zona norte, ha informado que aún continúan los movimientos telúricos en comunidades de Benito Juárez, según él, existen estructuras que tienen muchos años o que ciertas viviendas que no son construidas con materiales adecuados, las cuales representan mayor riesgo de caída.



“Esto con el fin de salvaguardar vidas humanas, pero principalmente orientar a la población que se encuentra en comunidades y la cabecera municipal; en su momento en la parte de la cabecera y la región del Paraje se realizaron inspecciones sobre el área más vulnerable; tras varios estudios se determinó que la región de Benito Juárez se considera como una zona volcánica y por ende, ha provocado estos acontecimientos atípicos por la falla geológica de esta región, aunque no ha escalado en datos alarmantes al considerarse movimientos telúricos pequeños”, afirmó el especialista en materia de Protección Civil en la región de Huayacocotla.



Hasta el momento no se ha presentado ningún tipo de siniestro derivado de esta orografía, asimismo, han obtenido el respaldo de las autoridades locales, como el alcalde Flocelo Ramírez Vargas que ha intervenido en distintas gestiones ante el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).



El encargado de área Regional que tiene a su cargo más de 10 municipios y dijo estar al pendiente de los cambios en las placas tectónicas, ya que no solo los movimientos telúricos en Benito Juárez ha fijado su atención.