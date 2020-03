Constructora deja inconclusa rehabilitación del tramo Tempoal-Tantoyuca

Más de 5 kilómetros del tramo Tempoal-Tantoyuca sigue sin ser asfaltada por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, ya que desde del año pasado, la empresa dejó la vía inconclusa, lo que mantiene latente el riesgo de accidentes.



Concesionarios del transporte público han declarado que continúan los tramos sinuosos a la altura de localidad de Rincón, La Laja y San Lorenzo; afectando a los que transitan para llegar a la ciudad de Tantoyuca.



“En mal estado está la carretera, en vez de llevarse el dinero a la bolsa, por qué no hacen el presupuesto; esto afecta a nuestros vehículos. De repente pararon la obra, se les acabó el presupuesto. En donde echaron asfalto nuevo ya se encuentra agrietado. De hecho, se han visto varios accidentes; cuando van los tráileres de doble remolque se tapa la carretera del polvo y no hay visibilidad, generando riesgo para todos” explicó un conductor que frecuenta la vía Alazán-Canoas.



Algunos choferes, que de forma diaria acuden a Tempoal, han manifestado que han tenido accidentes en distintos baches del tramo estatal, considerando que tienen pérdidas económicas al gastar en refacción del vehículo.



“La semana pasada tuve un accidente. En ocasiones no es visible el camino, ocasionado por el polvo que levantan los camiones pesados. Estamos hablando de más de 2 kilómetros de terracería; donde había carpeta quedó gravilla y así dejaron todo abandonado”, replicó un ciudadano de Tantoyuca.



Cabe destacar que de los 22 kilómetros de trayecto entre Tempoal y Tantoyuca, se observan baches de gran longitud y profundidad, algunos de estos de más de 2 metros; mientras tanto, la empresa dejó sus máquinas detenidas, sin noticias para reanudar las labores de rehabilitación.