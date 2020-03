Constructora dejó deuda de 17 mil pesos por agua a nuevo fraccionamiento, en Veracruz

Madres solteras y personas con capacidades diferentes que habitan el fraccionamiento Antonio Exome Nahum, en la ciudad de Veracruz, se manifestaron en contra del cobro de 17 mil pesos por un recibo de agua potable que está a nombre de la constructora encargada de la obra y que dejó pendiente.



Se trata de un fraccionamiento con 88 departamentos, gestionado específicamente para ellos y que se ubica contiguo a la zona del Centro Histórico de Veracruz, sin embargo, la constructora "Hogares SM" dejó un adeudo que ahora el Grupo MAS está cobrando a los vecinos.



"El recibo que se debe está a nombre de la constructora, ellos nos dicen que paguemos cuando ese fraccionamiento es para mamás solteras y personas con discapacidad, estamos de acuerdo que a una mamá soltera, una cabeza de familia, no le va a dar para pagar tanto del servicio", dijo Karla Pérez, una de las habitantes.



Aseguran que cuando adquirieron las casas a través de un crédito, les aseguraron que el pago de los servicios era independiente, incluso les hicieron sus contratos de agua potable de forma individual pero ahora les dicen que es una red conjunta y si hay algún vecino con deuda, todos deben pagar o procede el corte del agua.



"El contrato está a nombre de la constructora y quieren que lo paguemos nosotros, son 17 mil pesos, nos buscaron por el adeudo y le dijimos que cómo pagaríamos eso si ya tenemos nuestro contrato y quieren cortar el agua y dicen que la toma es global. Entonces, para qué hacen un contrato, dicen que el contrato no sirve y hay que hacer cooperación para cubrir los 17 mil", dijo.



Reclaman que la constructora se niega a pagar y por ello, el Grupo MAS está exigiendo a los vecinos que paguen ese rezago que tienen, adicionalmente, a los adeudos que se acumulen por los habitantes.



"Grupo MAS pide a la constructora pagar y ya no quiere pagar y es como nos empiezan a cobrar y hagan lo que hagan si no se paga, nos van a cortar", señaló Ruth Jiménez.



Por si fuera poco, les cobran por un servicio ineficiente y agua potable de mala calidad.



"En nuestro consumo dice que consumimos 80 pesos de consumo doméstico y aparte 200 pesos de servicios varios, no sabemos de qué. Tenemos fotografías de que está muy mal el agua y nos dijeron que compremos cloro, nos la quieren cortar y por algo que no sirve", lamentó.



Las madres y discapacitados piden ayuda a las autoridades porque aseguran que apenas y les alcanza para llevar sus cuentas al día y no tienen para cubrir adeudos de otros.