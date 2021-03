Constructoras locales siguen a la espera de que Gobierno asigne obras

El sector de la construcción cerrará el mes de marzo sin obras por parte de las dependencias de Gobierno, indicó el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) en Veracruz, Cristian Teczon Viccon.



Entrevistado, dijo que para este sector se espera un año complicado, pues, aunque en las dependencias este mes tendrían recursos en sus arcas para aplicar su programa operativo anual, las obras se encuentran detenidas.



Y es que opinó que, al ser un año electoral, los dineros no se aplicarán como se debería, por lo que se prevé otro tiempo “difícil” para los empresarios.



“Para este sector será un año complicado, vamos a vivir un periodo electoral que aplica hasta el mes de junio, nosotros pensamos que en este mes muchas de las dependencias iban a tener los recursos en sus arcas para poder aplicar su programa operativo anual, estamos viendo que el sector está detenido hasta este mes, cerraremos el mes sin obras de las dependencias, sin la aplicación de los recursos, muchos de estos detenidos, nos imaginamos que es por el tema electoral, que no debería ser”, detalló.



Señaló que los recursos no fluyen pero los impuestos no se detienen para el sector empresarial, que debe pagar además rentas de los negocios y sus servicios.



“Los impuestos no paran, tenemos que seguir pagando impuestos, seguro social, rentas, pagos, requerimos que esto se reactive lo antes posible. En este sector se vive una grave crisis económica, la salud se está viendo ya un poco atendida pero lo económico sigue siendo algo pendiente en el Estado”, finalizó.