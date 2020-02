Constructores de Veracruz vuelven a reclamar a SCT por obras que entrega a foráneos

Constructores independientes y afiliados a organizaciones como la CROC se manifestaron en Lázaro Cárdenas, en las inmediaciones del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Xalapa, este viernes.



Acusaron que su movilización es consecuencia de que las obras que la Federación realiza en Veracruz son licitadas en otras entidades y llegan foráneos a realizarlas.



Los transportistas causaron tráfico vial en esta vía por varios minutos, luego de estacionar sus unidades pesadas enfrente del Sam´s Club, cerca del Paseo de Las Animas.



“Pedimos que nos apoyen dándonos trabajo; somos constructores independientes (…); la obra del Estado de Veracruz la están canalizando a otros Estados, las licitaciones no están beneficiando a los constructores locales”, acusaron.



Los inconformes llevaron volteos y maquinaria pesada, de ahí que fue necesaria la intervención de elementos de Tránsito del Estado.



Prefirieron no señalar montos u obras otorgadas a foráneos y aseguraron que las propias autoridades de la entidad reconocen que los proyectos no se están entregando para mano de obra veracruzana.



“Dicen que se está canalizando a otro Estado; hay una comitiva que entró a la Secretaría para exigir trabajo porque desde el año pasado no tenemos”.



Añadió que transportistas y constructores también se manifestaron el lunes pasado, ya que el Gobierno Federal dejó de otorgarles empleo y sólo se mantienen realizando obras privadas.



“Somos muchos los afectados, nos manifestamos una parte mínima. En apariencia habrá avances y nos vamos a retirar esperando avances”, declaró José Manuel Ruiz Sánchez, un afectado.