Constructores reportan aumento de precio y desabasto de varilla

La industria de la construcción reporta un incremento en el precio de la tonelada de varilla y un desabasto de dicho insumo.



El presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz (ACEVAC), Rafael Núñez Landa, explicó que el producto de acero se cotiza a partir del tipo de cambio del peso contra dólar.



"Aumenta el precio de todos los materiales de construcción porque la gran mayoría es de acuerdo al dólar y obviamente impacta en el precio", dijo.



Explicó que en el caso de la tonelada de varilla, aumentó de precio de un 20 a un 25 por ciento, es decir, de 11 mil 500 a 16 mil pesos.



"De acuerdo a como sea tu urgencia, porque como no hay producción, se está consumiendo la varilla y el acero que hay en existencia", dijo.



Y en el caso los mayoristas de materiales para la construcción, indicó que los vendedores no "dicen que no" pero tardan en surtir los pedidos.



"Desgraciadamente es una industria muy golpeada desde hace varios años, debido a la poca inversión en infraestructura en obra pública del Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados; ya que nos encontramos con la menor inversión que se ha hecho en muchos años", dijo.



Y es que indicó que la inversión de obra pública redujo del 7.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a 5.0 por ciento y luego a 2.5 a 3.0 por ciento.



"Pero como están las cosas, consideramos que va a ser una inversión mínima y sólo sería para dar mantenimiento de lo instalado", afirmó.