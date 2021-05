Construir en predio “La Playa” de Xalapa provocará deslaves y falta de agua, afirman

Vecinos integrantes de la asociación por la salvaguarda del predio "La Playa" se pronunciaron en contra del desarrollo inmobiliario "Los Berros", pues aseguran que la empresa Código Construcciones no respeta los acuerdos del Programa de Ordenamiento Urbano Vigente para la zona conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec- Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan.



Tras el anuncio de la construcción de unos condominios familiares en la calle Juventino Rosas, lugar donde hace años existió una alberca pública conocida como “La Playa”, los habitantes denunciaron una serie de irregularidades por parte de dicha constructora.



"Para lograr su objetivo, la empresa se vale de términos como desarrollo sustentable, amigable con el medio ambiente pero también se vale de las voluntades de funcionarios de las diversas dependencias de las cuales depende la aprobación de su solicitud".



Criticaron que de los supuestos apartados ecológicos, la empresa solicitó aumentar la densidad de uso de suelo de media a media alta, situación que traería diversas consecuencias a los alrededores de dicho predio.



"Sabemos que no podemos oponernos a que el propietario disponga de su predio como la ley se lo permita pero disponer del predio La Playa de forma insensible, indiscriminada y al margen de la ley, transgrede los derechos urbanos de los vecinos. Los daños van desde los deslaves, pérdida de un importante espacio de infiltración de agua de lluvia, desabasto de agua y demás", comentó Carlos Madrazo, vecino del lugar.



Además, explicaron que trabajadores de la empresa se hicieron pasar por personal del Ayuntamiento de Xalapa con el fin de recaudar firmar para el consentimiento del proyecto.



"Hemos acusado que, fraudulentamente, han comenzado con la preventa de los departamentos y las casas. No hay ningún cambio de uso de suelo. No estamos de acuerdo en cambiar la densidad de uso de suelo. A inicios de año, la empresa se acercó diciendo que eran empleados municipales y engañó a vecinos para recabar firmas".



Dicho proyecto se desarrollará sobre un área de 4 mil 225 metros cuadrados para construir un conjunto habitacional residencial de tipo medio para 14 viviendas dúplex y 32 departamentos distribuidos en 2 torres de 16 departamentos cada uno de 5 niveles (1 planta sótano de estacionamiento), áreas verdes, vialidades e infraestructuras, así como la habilitación de una calle interior para el acceso y/o salida vehicular del fraccionamiento por la calle de acceso Juventino Rosas, hecho que causó inconformidad a los vecinos del lugar, por lo que reiteraron al Ayuntamiento de Xalapa verificar la manera de operación de la constructora.