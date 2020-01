Construirán 20 sucursales del Banco del Bienestar, en Coatepec: Delegado regional

El delegado regional de Programas Federales, Adrián González Naveda, informó que serán veinte las sucursales del Banco del Bienestar que se construirán en la región de Coatepec.



Sin embargo, admitió que con esto no se originaría ningún tipo de empleo, sino al contrario, aseguró que no se trata de generar más burocracia al contratar nuevo personal a cargo de estos bancos, sino usar el ya existente.



En este sentido, señaló que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) serán los encargados de edificar estas sucursales que estarán en predios de por lo menos 400 metros cuadrados, no obstante, no quiso proporcionar cifras sobre la inversión a aplicar.



Abundó que durante este mes de enero, el Gobierno Federal se está dando a la tarea de buscar y asegurar espacios de al menos 400 metros cuadrados, pues esperan que estas sucursales se asienten en espacios federales o bien en terrenos que sean donados por Comisariados Ejidales o por los municipios, aunque dijo que no se descarta el poder recibir donaciones de particulares.



"Todos los programas sociales operan bajo el principio de solidaridad, de generosidad de las comunidades desde los Centros de Integración de Desarrollo y ahora los bancos del Bienestar esto para maximizar los recursos existentes".



"No habrá contratistas, serán los ingenieros de SEDENA, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, los que se encarguen de construir estas sucursales en un espacio de al menos 400 metros cuadrados", detalló.



Agregó que se estima que haya espacios de hasta una hectárea, por lo que, luego de construir la sucursal del Banco del Bienestar, explicó que se podrían integrar más servicios, aunque comentó que cada sucursal tendrá inicialmente un espacio de 56 metros cuadrados.



"Se tiene contemplado que en el primer trimestre de este año el Gobierno Federal inicie la construcción de las sucursales y en este mismo año se concluya la construcción de veinte sucursales del Banco del Bienestar en la Región Coatepec", sostuvo.



Añadió que estos bancos se instalarían en la cabecera de Coatepec, de Perote, otra en la comunidad de Totalco, otra en Tenextepec y una en La Gloria; mientras que en Ayahualulco se contemplan dos sucursales, una en la cabecera y otra en la comunidad de Xololoyan; en Xico y Teocelo, una en cada cabecera; y finalmente, en Jilotepec y Coacoatzintla también habrá una sucursal en las cabeceras municipales.



Precisó que una vez construidos esos bancos se buscará bajar las tasas o los costos por los servicios financieros, para estar por debajo de lo que se cobra en la banca privada.



"En estas sucursales del Banco del Bienestar, los ciudadanos podrán no solamente recibir los pagos de los programas federales, también podrán iniciar una cuenta de ahorros en estas sucursales y más adelante tendrán otros servicios financieros", finalizó.