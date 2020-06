Construyen Banco del Bienestar en Coacoatzintla

El delegado regional de Programas Federales, Adrián González Naveda, informó que desde hace una semana dio inicio la construcción de un Banco del Bienestar en el municipio de Coacoatzintla.



Entrevistado, dijo que estos bancos tienen el propósito de acercar el servicio financiero a beneficiarios de programas sociales pero también a la ciudadanía en general.



“Estos bancos que se están construyendo tienen el objetivo no sólo de acercar servicios financieros a los beneficiaros sino a toda la gente, podrán abrir una cuenta de ahorro y generar líneas de créditos y tener todos los servicios financieros. La gran mayoría no tiene acceso a esto y esta exclusión tiene impacto económico”, detalló.



Abundó que este servicio podrá beneficiar también a pobladores de otros municipios cercanos, como Jilotepec y Naolinco, quienes no tienen acceso a una cuenta de ahorro.



“Significa que todos los pobladores de Coacoatzintla, Jilotepec, incluso comunidades de Naolinco, van a tener acceso a servicios financieros. Pues gastan mucho dinero trasladándose hacia el cajero más cercano y pagar comisiones altas, eso merma la economía de personas que son beneficiadas por un programa social y quienes quieren tener cuentas de ahorro”, comentó.



Precisó que se trata del primer Banco de Bienestar en esta región y se concluirá en un mes y medio; éste tendrá 4 cajeros y dos gerencias y atenderá a una población de 5 mil 200 habitantes, aunque ya se tienen 2 mil 300 habitantes vinculados al banco por los programas sociales que reciben.



Asimismo, este banco podrá atender a unas 150 personas diariamente, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes.