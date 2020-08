Construyen criptas en panteón de Xico para tener más espacio

El regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, informó que en el Panteón Municipal se construyen alrededor de 50 criptas, pues por una parte el lugar ya está rebasado en cuanto capacidad y por otro lado, debido a la situación actual que se vive por los fallecidos de la pandemia, se requieren este tipo de espacios.



Entrevistado, dijo que, aunque desconoce los detalles de esta obra que recientemente inició, admitió que el panteón situado en la cabecera municipal ya está saturado, por lo que ya no hay espacios disponibles.



“El panteón ya no tiene espacios, porque ya está saturado, ya no hay lugar, por una parte por eso y por otra, las personas que están falleciendo por COVID en su mayoría los creman”, detalló.



Y es que el Edil dijo que se vive un momento crítico para la población, pues, aunque los contagios se han detenido, de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, Xico ya registra 42 casos.



“Es viable hacer esta acción, será de apoyo a la población que requiere este tipo de espacios, hay gente que no cuenta con un terreno dentro del panteón, esto se vuelve complicado y esta obra favorecerá esta situación. Son alrededor de 50 nichos”, concluyó.