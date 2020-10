Consulta no obliga a Fiscalía ni al Poder Judicial a actuar contra nadie: Zaldívar

El resultado de la consulta popular no puede obligar ni a la Fiscalía ni al Poder Judicial a actúa contra nadie, está más encaminado a crear comisiones de la verdad que procesos judiciales, explicó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.



"La consulta no podrá obliga, en modo alguno, ni al Fiscalía General de la República ni al Poder Judicial de la Federación, los sistema de procuración e impartición de justicia no son sujetos a consulta porque se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública".



“Sí pueden obligar al Legislativo y al Ejecutivo a llevar a cabo, en su caso, acciones pertinentes que vayan dirigidas a esclarecer decisiones políticas del pasado por actores políticos, por ejemplo comisiones de la verdad o algún tipo de procedimiento para esclarecer lo que sucedió en el pasado reciente en nuestro país, encaminado a garantizar derechos de víctimas y justicia en un sentido muy amplio”, señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.



Agregó que la consulta no tiene nada que ver con los procedimiento ministeriales ni judiciales que estén en trámite o que puedan presentarse.



Respecto a la pregunta, afirmó que ésta no habla de juzgar sino de emprender procesos de esclarecimientos de decisiones políticas; afirmó que no fue sencillo redactar una pregunta que cuidará todos los elementos que marca la ley y que fue “conscientemente genérica”.



Explicó que él habló primero ayer por la trascendencia política del caso y no para dar línea a los otros ministros porque cada uno se expresó con libertad; señaló que la independencia de la Corte no depende de si le da la razón o no al Presidente.



Dijo que los procedimientos de procuración de justicia no se consultan y eso fue lo que se decidió ayer.



“La Corte no aprobó lo que mandó el Ejecutivo, decidió que la materia era constitucional y reformuló completamente la pregunta, entonces realizó su función de órgano regulador de la Constitucionalidad”, comentó.



Respecto a las críticas de haberle dado la razón al Presidente, el Ministro señaló que si no le hubieran dado la razón también habrían generado polémica pero en otro sector.



"Creo que es muy importante tomar en cuenta que la independencia de un tribunal no depende que se le dé o no la razón al Ejecutivo; entender así la labor de un tribunal me parece muy elemental y poco seria, ahí están lo elementos jurídicos-constitucionales que dimos todas las ministras y ministros".



“Si hubiéramos buscado la popularidad a lo mejor hubiéramos resulto de otra manera, esta decisión no fue popular pero desde mi punto de vista fue la correcta”, dijo.



Corte da luz verde a consulta



Este jueves, la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una consulta popular con miras a enjuiciar a los expresidentes dividió los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló la realización del ejercicio.



Con seis votos a favor y cinco en contra, aprobaron la constitucionalidad para realizar una consulta popular; sin embargo, reformularon la pregunta planteada por el Titular del Ejecutivo federal.



El ministro presidente Arturo Zaldívar fijó su postura en contra del proyecto de Aguilar y recordó cuando la Corte no respaldó su propuesta sobre iniciar investigaciones en el caso ABC y llamó a sus compañeros a no perder esta nueva oportunidad. La postura del Ministro causó polémica.



Ante la decisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la SCJN aprobó por primera vez la realización de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes por probables actos de corrupción, aunque consideró que la pregunta es muy genérica y poco clara.



Señaló que es una exageración el que se considere que con esta decisión del Máximo Tribunal se nota que el Ejecutivo es el “poder de poderes”.