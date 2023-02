Consultas: Favoritas de la 4T pero tormento del Congreso de Veracruz

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara distintas iniciativas aprobadas por el Congreso local, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, reconoció que hay incertidumbre en torno al trabajo legislativo.Al respecto, señaló que ha realizado diversas visitas al máximo tribunal, sosteniendo reuniones con ministros, en donde busca explicar las dificultades que tiene la Legislatura para cumplir con el sistema respecto a realizar consultas a ciudadanos.Afirmó que buscan adecuar un plan de trabajo con coordinación con la Suprema Corte, pues el Congreso carece de recursos para realizar consultas en toda la entidad antes de aprobar iniciativas.“Tenemos incertidumbre de algunas iniciativas que han sido regresadas, no rechazadas, por el sistema nuevo que está operando en la Suprema sobre las consultas. Pero también nosotros explicamos que el Congreso no tiene un presupuesto para hacer consultas a cada rato por todas las iniciativas en el Estado de Veracruz”, argumentó.Reconoció que es difícil consultar a la ciudadanía “desde Coatzacoalcos hasta Huayacocotla”, por ello se busca una solución ante la Suprema Corte ante este tipo de impedimentos.“Apenas se va a adecuar un plan de trabajo; vamos a seguir visitando la Suprema Corte porque lo que queremos es hacer un trabajo bien y coordinados con ellos, siempre de manera respetuosa, creo que se va a llegar a buen puerto”, declaró Gómez Cazarín.Ante los reveses que ha tenido la Legislatura por parte de los ministros, así como la crítica de la oposición que acusa un mal trabajo legislativo, argumentó que se han revertido iniciativas de distintas fracciones o bancadas en el Congreso, no sólo las impulsadas por su partido.“La oposición habla pero yo te puedo decir que la última que mandaron a consulta fue la (iniciativa) de los discapacitados y fue una iniciativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional, no fue por MORENA; entonces pues lo que pasa es que luego le quieren achacar todo a MORENA pero son iniciativas de todos los partidos, no solamente de MORENA”.El diputado aludió a la controversia promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Decreto Número 557 mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad de la entidad, mismo que fue invalidado precisamente por la falta de consulta a las personas con discapacidad.Gómez Cazarín añadió que como coordinador de la JUCOPO ha sostenido reuniones con ministros como Yasmín Esquivel Mossa y continuarán buscando una solución a este tipo de reveses.