Consumo de luz en hogares aumentó hasta 200% durante pandemia: CFE

Hasta un 200 por ciento aumentó el consumo de energía eléctrica en el hogar durante la pandemia, lo que generó el aumento en el pago por el servicio, no hubo prórrogas o convenios reconoció el presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Zona Córdoba, Alberto Bueno Ladrón de Guevara.



Explicó que debido a que la mayor parte de las familias se encuentran en sus casas, aumenta el uso de la energía eléctrica, lo que se rebasa el consumo mínimo y de inmediato se elimina el subsidio federal al entrar en la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC).



Las altas tarifas de luz a pagar ha sido un golpe fuerte para la economía de la sociedad, ya que se han disparado los recibos de luz.



"Cada vez está más elevado y su costo sube, pagando hasta el triple, lo peor es que caigan en la tarifa DAC que es la más alta y difícilmente salen de ahí".



Agregó, han hecho el llamado a las autoridades federales para que de alguna manera exhorten a la dependencia a otorgar un tipo subsidio en apoyo a las familias.



"El incremento ha sido de hasta 200 por ciento, la tarifa en sí no ha subido, se siguen manteniendo los mismos precios, el apoyo que siempre se ha dado en los recibos del subsidio no ha cambiado pero el consumo ha incrementado".



Asimismo, lamentó que no hubo ningún subsidio para el usuario lo cual considero una discrepancia pues el gobierno quiere que esté en casa y no lo apoya para que pague por los servicios básicos.