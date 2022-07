Contagios COVID-19 repuntan en Veracruz Puerto, advierte Cruz Roja

El Coordinador de socorros de la Cruz Roja delegación Veracruz-Boca del Río, Ernesto Díaz Mora, aseguró que en estos últimos días ha habido alza de contagios COVID-19; al día llegan a trasladar hasta cinco pacientes.“Desde la semana pasada empezamos considerablemente a hacer servicios COVID, de forma diaria estamos haciendo 2 y el día de ayer hicimos 5 servicios de este tipo”, declaró el coordinador.En las últimas semanas ya no se habían tenido reportes pero desde al menos 18 días, no han dejado de realizarse servicios de traslado por complicaciones con la enfermedad.También aclaró que aunque los síntomas no han sido tan agresivos como en las pasadas olas de contagios, pues han tenido en su haber el reporte de solo 4 personas fallecidas por este problema de salud.Agregó que les ha tocado atender a personas tanto vacunadas como no vacunadas, por lo que exhortó a la población a seguir todas las medidas de seguridad sanitaria para prevenir nuevos casos.