Contagios Covid de sexta ola ya superaron inicio de la quinta

En las primeras tres semanas de diciembre se presentaron 57 mil 910 contagios de Covid-19, cifras que ya superan las infecciones que se presentaron durante todo mayo (55 mil 476 casos) cuando inició la quinta ola de coronavirus en México.Sin embargo, existe una baja en los fallecidos, pues en este mes se han registrado sólo 280 mientras que en todo mayo se presentaron 720 fallecidos.A pesar de esta alza los contagios no se comparan con los que hubo en diciembre del 2020 en la segunda ola, cuando se registraron 312 mil 521 contagios y 19 mil 867 muertos, ni de la cuarta ola de diciembre del 2021 cuando se presentaron 91 mil 850 contagios y 5 mil 182 fallecidos.El ex comisionado de salud en la pandemia de gripe A (H1N1), Alejandro Macías, considera que ya se tenía contemplado un alza en contagios por la época invernal, por lo que pidió a las personas no relajar las medidas precautorias, ya que en esta época habrá más circulación de enfermedades respiratorias.“No es una sorpresa al el alza de contagios ya que se había anticipado que cuando vinieran los cambios de variante iba a ver una alza de covid-19, pero además ahora estamos viendo la circulación con los virus de influenza que habían estado dormidos, digamos que el virus está adquiriendo una cierta estacionalidad”, explica.En este mes, el promedio de contagios al día es de dos mil 412, mientras que en diciembre del 2020 el promedio por día fue de 10 mil 400, mientras que en el mismo mes, pero del 2021 fue de 3 mil contagios por día.También el número de fallecidos ha disminuido, pues en diciembre de este año el promedio por día es de 11, mientras que en 2020 fue de 662 fallecidos por covid-19, mientras que en el mismo mes del 2021 fueron 172 por día.El especialista resalta que lo peor de la pandemia ha pasado, pues hay mucha gente con inmunidad debido a la vacunación y la reinfección, sin embargo seguirán los contagios o enfermedades respiratorias si las personas no siguen las medidas sanitarias.“Hay que advertir a la gente que las que las precauciones tiene que seguir, usar cubrebocas en interiores, tener ventilación, vacunarse, mantenerse en casa si se está enfermo, lo peor de la pandemia ya pasó, no es tendremos una situación semejante a la que ahora se está viviendo en china que va empezar digamos a infectarse la gente, aquí ya hay mucha gente que ya se infectó o vacunó, tenemos un mayor nivel de inmunidad no se esperaría que tengamos un situación catastrófica”, enfatiza.El 14 de diciembre, el sub secretario de salud y promoción de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó una sexta ola de Covid-19 en México, pues las últimas seis semanas hubo un incrementado los contagios en todo el país.“Tenemos un incremento de casos; estos contagios de Covid-19 atienden a la misma lógica de las infecciones respiratorias que en todas las temporadas de frío en todo el mundo y, desde hace milenios, incrementan”, explicó.La Secretaría de Salud (Ssa) reconoció que en la semana epidemiológica 50, que comprende del 11 al 17 de diciembre, se registró un promedio diario de dos mil 325 contagios y dos defunciones por el virus SARS-CoV-2.Por ello, el especialista dijo que es necesario retomar medidas sanitarias sin causar alarma, pero la población debe saber que habrá un repunte en enfermedades respiratorias en todo el territorio mexicano.“La gente tiene que estar ocupada en prevenir en saber que no convine meterse en tumultos en condiciones cerradas, hay que ventilar, ponerse cubrebocas, vacunarse hay que seguirlo comunicándolo sin causar alarma y hay que informar que habrá una lata incidencia de infecciones respiratorias”, resalta