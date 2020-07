Contagios de COVID-19 en Xico podrían aumentar tras festejos del “Cencerrero”, advierten

El regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, dijo que se espera que los contagios de COVID-19 no aumenten luego de los festejos que se efectuaron con motivo de la fiesta patronal a Santa María Magdalena, pese a que estos fueron suspendidos.



Y es que consideró que la aceleración de casos de Coronavirus en los últimos días no se debe a días como el del Cencerrero, cuando algunas personas salieron a realizar esta actividad, sino a que las familias contagian a otros de sus miembros.



Sin embargo, no descartó que en los próximos días se observe un mayor registro de casos como resultado del desacato de muchos ciudadanos.



“No creo que haya sido ese factor. Creo que entre familias se han estado contagiando y si es que hay alguna situación con el tema de Día del Cencerrero, se verá en próximas fechas. Por el momento no creo que se haya disparado por eso, no tenemos el dato para asegurarlo”, dijo.



Por ello, el Edil insistió en que la población debe llevar a cabo las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas en la vía pública, el uso de gel antibacterial y el lavado constante de manos.



“Desafortunadamente así es. (Los contagios) van en aumento. Ahorita es no bajar la guardia porque hay muchos ciudadanos que andan en la calle sin usar el cubrebocas ni traen gel. Eso nos preocupa. Lo ideal es que pudiéramos usar el cubrebocas”, finalizó.