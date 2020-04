Contagios de COVID-19 estallan dentro del IMSS

A 41 días de que se confirmó el primer caso de coronavirus en México y con más de 3 mil contagios a nivel nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha reportado 89 contagios y cinco decesos por COVID-19 entre su personal en unidades médicas ubicadas en el Estado de México, Baja California Sur, Coahuila y Morelos.



Ayer, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que en el Hospital General Regional 72, en el Estado de México, 20 trabajadores adquirieron el virus, aunque el propio IMSS corrigió más tarde la cifra a 19. En tanto, las representaciones en Morelos y en Baja California Sur confirmaron el contagio de personal por COVID-19.



El pasado 31 de marzo, el Seguro Social reconoció que en el Hospital General de Zona número 7, de Monclova, Coahuila, 22 profesionales de la salud tenían el virus.



Asimismo, en diversas entidades del país trabajadores han acusado falta de material para protección personal. En el Hospital General de Zona 32, de Villa Coapa, en la Ciudad de México, personal de inhaloterapia y urgencias denunció que el 20 de marzo ingresó al área de urgencias un paciente con COVID-19, pero no se les informó, por lo que a la hora de darle atención médica no usaron equipo de protección personal.



Sobre el brote presentado en el Hospital General de Zona número 7, de Monclova, Zoé Robledo detalló en la conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional que el 14 de marzo un derechohabiente de 42 años presentó síntomas, por lo que ingresó a urgencias, estuvo internado seis días, tiempo en el que se contagiaron dos médicos, un urgenciólogo y una anestesióloga.



“Ellos contagiaron al médico Walberto Reyes de la Cruz, quien falleció el 31 de marzo. En total, se realizaron pruebas a 26 trabajadores sospechosos de contacto y 22 dieron positivo”, indicó.



El 5 de abril, el IMSS reconoció cuatro muertes más de su personal por COVID-19: se trata de un enfermero que laboraba en el Hospital de La Raza y se contagió al ejercer de manera privada, así como la infectóloga Elvia López, jubilada, que se contagió fuera de las instalaciones.



Otro deceso ocurrió en el Hospital General de Zona 1 del IMSS en Zacatecas, donde un médico fue contagiado por un familiar con antecedente de viaje. Ayer se informó que Mario Trejo, subdirector administrativo de la misma clínica, falleció luego de contagiarse con COVID-19.



En cuanto a la clínica 72, en Tlalnepantla, comentó que el brote no se originó en las instalaciones médicas. “Hay un estudio completo, firmado por el titular de la unidad, Juan Manuel Lira, que concluye que el brote no fue hospitalario”.



De la clínica 11 de Piedras Negras, Robledo indicó que se detectó a un enfermero con COVID-19, por lo que se aisló a 31 profesionales de la salud que tuvieron contacto con él.



SURGEN CONTAGIOS EN CUERNAVACA



En el Hospital Regional número 1 con sede en Cuernavaca, Morelos, el coordinador del IMSS en el estado, Francisco Monsebáiz Salinas, confirmó que una médico urgencióloga, un médico residente y tres enfermeras dieron positivo al examen de virus luego de atender a un paciente con el COVID-19.



Monsebáiz Salinas dijo en conferencia de prensa que el paciente contagiado fue atendido el 23 de marzo pasado, pero la infección del cuerpo médico se debió a que en esa fecha “todavía no se contaba con la definición operativa de la infección por COVID-19, por tal motivo los medios de protección que utilizaron los médicos que atendieron al paciente no eran los adecuados para tratar a los enfermos de CODIV-19.



“Una vez que se inició con la definición operativa de COVID-19, cuando llega un paciente de vías respiratorias y se sospecha de este proceso los médicos que lo atienden tienen el equipo de protección para el personal respectivo”, expuso.

El coordinador estatal del IMSS precisó que 18 trabajadores estuvieron en contacto con el derechohabiente enfermo, y de ese grupo se hizo un rastreo epidemiológico, pero como son reportados asintomáticos no se les realizó la prueba del COVID, sólo a cinco sintomáticos. Estos últimos se encuentran en aislamiento domiciliario.



Por separado, trabajadores del IMSS en Morelos afirmaron que el hospital no tienen cubrebocas quirúrgicos suficientes y sólo les dan un cubrebocas N95 a quienes entran al área destinada para pacientes con COVID-19.

Brote en BCS.



A su vez, el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar en Cabo San Lucas presenta desde el 2 de abril un brote de COVID-19, con 42 trabajadores diagnosticados positivos.



La Oficina de Representación del IMSS en Baja California Sur informó que se identificaron los primeros dos casos sospechosos en trabajadores de este hospital con sintomatología que cumplía con la definición operacional por COVID-19, los cuales fueron aislados y enviados a sus casas para evitar la transmisión del virus.

Precisó que también se pidió al Laboratorio Central Epidemiológico (LCE) agilizar los resultados de los contactos y se recibió respuesta el 2 de abril, fecha en la que se notificó del brote al Hospital de Cabo San Lucas.



“El Seguro Social informa que en el brote se encuentran diagnosticados un total de 42 trabajadores, que incluyen: personal médico, enfermería, administrativo, directivos y otras categorías, los cuales presentan un estado clínico estable, sin haber requerido ninguno de ellos ventilación asistida. Se encuentran en aislamiento y vigilancia domiciliaria”, informó el IMSS.