Contagios de COVID ocurren por fiestas de población: Alcalde de San Rafael

Ante el color rojo del Semáforo de COVID-19, el alcalde de San Rafael, Luis Daniel Lagunes Marín, reconoció que debió ser más enérgico en la toma de algunas decisiones.



Afirmó que el problema real de los contagios está dentro de los hogares del municipio, por lo que exhortó a la población a hacer conciencia sobre la situación que se está viviendo.



No obstante, anunció que por dos semanas se volverá al cierre de los parques públicos y los espacios deportivos (campos de futbol y beisbol).



“Esta no es la solución total a este problema (pandemia), pero sí es un mensaje claro para decirle a la gente que estamos en emergencia sanitaria y en color rojo”.



Aseguró que los espacios públicos del municipio no son los focos de contagio debido a que no son tan concurridos. Expuso que el problema real son las reuniones que se hacen para la celebración de XV Años y bautizos en un espacio privado, en donde ni el Gobierno local ni la Policía Municipal o Estatal pueden incidir.



“Si una persona hace una fiesta en su hogar, el Ayuntamiento no puede hacer nada más que pedirle que no lo haga, pero entrar y tratar de deshacer la reunión sería tanto como incurrir en el abuso de fuerza y autoridad”.



Agregó que las medidas preventivas adoptadas en el municipio desde marzo del año pasado, permitieron que paulatinamente los contagios empezaran a disminuir, lo que permitió que se descendiera de la luz roja a la luz naranja, luego a la luz amarilla hasta llegar a la luz verde.



Lagunes Marín, expuso que con el semáforo verde se empezó a permitir la reactivación económica gradual y la reapertura de los espacios públicos y las actividades deportivas y sociales.



No obstante, ahora en la región de San Rafael hay un rebrote de contagios, por lo que se ha decidido el cierre de los espacios públicos del municipio.



Aunado a ello, se seguirá insistiendo en el uso obligatorio de cubrebocas, aplicación constante de gen antibacterial y/o lavado frecuente de manos, la sanitización de comercios y unidades del transporte público, y sobre todo, exhortar a que la gente se quede en casa y solo salga a lo más indispensable.