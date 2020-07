Contagios pueden “dispararse” en Veracruz al ir desfasado de pandemia, alertan

Veracruz se encuentra en la parte más alta de la curva de contagios por COVID-19, de manera que la propagación se puede disparar, reconocieron las autoridades de Salud en el Estado al referir que en este momento en la entidad el peligro de enfermarse es mayor.



En el marco del mensaje diario donde dan a conocer datos de la situación del COVID-19 en la entidad, los funcionarios de la Secretaría de Salud hicieron el llamado a la población a no relajar las medidas preventivas para evitar contagios por el Coronavirus, puesto que en este momento Veracruz se encuentra en la parte más alta de la curva, por lo que los contagios se pueden disparar.



“Deben tener muy presente es que estamos en la parte alta de la curva de contagios y que significa que el peligro de enfermarse de coronavirus es mayor, por eso no se confíen, no dejen a un lado las medidas de protección sanitaria. Recuerden que Veracruz se desfasó en alcanzar los puntos más álgidos de la pandemia”, señalaron al exhortar a los veracruzanos mantener la “sana distancia”.



Es así que hicieron el llamado al esfuerzo colectivo para que todas las familias veracruzanas lleven a cabo la higiene constante de manos y cara y si tienen que salir, que sea con la sana distancia.



De igual modo, pidieron a la población evitar viajar de una ciudad a otra, principalmente a las zonas de mayor contagio, como los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y la ciudad de Poza Rica.



Por otra parte, se informó que el Centro de Atención Médica Extendida COVID-19 (CAME C-19), en el Centro de Raqueta de Veracruz puerto, entró en operación para atender a pacientes en síntomas no graves y en recuperación de Coronavirus,



“Se puso en operación el centro de atención médica expandida ubicación en el centro de raqueta en el puerto de Veracruz. Estuvimos junto con un equipo médico altamente capacitado, recibiendo al paciente, un señor de 53 años de edad, que estuvo en el hospital de boca del río y que afortunadamente se encuentra en franca recuperación”, se detalló



Se explicó que los CAME C-19 no son unidades médicas para consulta externa o urgencias, por lo que en caso de presentar algún síntoma de COVID, tendrán que acudir a los hospitales respectivos.



“Ahí sólo se recibirán a pacientes que han sido atendidos previamente en alguno de los hospitales COVID-19 y son referidos con la documentación requerida”, puntualizaron.



En este sentido, reiteraron que con el respaldo de estas unidades se podrá contar con más espacios en los hospitales COVID para atender a pacientes de gravedad.



“Con esto, habrá más espacios en los hospitales COVID 19 para pacientes graves y a su vez, trasladamos a quienes ya se están recuperando a instalaciones con acondicionamiento adecuado para concluir su tratamiento hasta darse de alta por mejoría”, finalizaron las autoridades de Salud en el estado.