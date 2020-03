Contemplan cerrar en mercado “Rebolledo” de Coatepec por bajas ventas

Locatarios del mercado “Miguel Rebolledo”, en Coatepec, reportan bajas ventas debido a la contingencia que se vive, por ello, en algunos casos, señalaron que es posible que cierren sus negocios en los próximos días.



Entrevistados, algunos vendedores dijeron que dependerá de cómo se comporten sus ventas en los siguientes días, para tomar la determinación de cerrar o no.



Sin embargo, aseguraron que hay quien decidió cerrar sus puertas, aún cuando no tienen claro como sobrevivirán durante la contingencia que se vive por el coronavirus.



“Estamos muy preocupados por lo que se nos viene, hay quien ya cerró su negocio porque no hay ventas y hay temor por contagio, pues sólo nos estamos arriesgando para nada”, explicó una vendedora.



Comentaron que los negocios que continúan registrando ventas, aunque bajas, son los de los insumos básicos, mientras que los que comercializan otro tipo de producto prácticamente no venden nada.



“No hay nada, no hay ventas, poca en comida y en productos básicos, no tenemos idea de qué vamos a hacer, pues es nuestro sustento diario, de esto vivimos pero pues si la cosa se pone peor tendremos que dejar los negocios”, explicaron.