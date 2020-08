Contemplan plataformas digitales para promocionar historia de Xalapa

El presidente de la asociación civil Xalapa Antigua, Jorge Alberto Díaz Bartolomé, no descartó la utilización de plataformas digitales para no dejar de realizar actividades que muestren los espacios emblemáticos con los que cuenta la Capital, como se hizo en años anteriores con los recorridos en las criptas que están en la Catedral Metropolitana.



"No lo descarto, puede ser una opción. Podríamos mostrar otros lugares del Centro. Nuestra labor siempre ha sido que las personas tengan ese cariño y ese apego a su ciudad, porque solamente de esa forma la gente la va a querer".



El también empresario lamentó que Xalapa se encuentre paralizada económicamente a causa de la pandemia COVID-19, lo que ha provocado que los comerciantes estén en total desesperación.



“Es muy fácil ordenar el cierre de las calles pero debe ir esta decisión con apoyos o prórrogas de pagos de servicios. En otras ciudades se ha apoyado a comercios, no es posible que se ordenen los cierres cuando no hay un apoyo paralelo”.



Y es que dijo, las autoridades estatales y municipales no detuvieron cobros de servicios, ni recargos ni multas.