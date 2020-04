Contingencia impacta venta de palmas para Domingo de Ramos, en Veracruz

Cada año con la Semana Santa, artesanos de palmas llegan de diferentes partes del país para comercializar los "ramos" que se bendicen con el inicio de la Semana Mayor, sin embargo, ante la emergencia sanitaria, se quedaron con su producto.



El Zócalo de Veracruz se llenaba de vendedores que desde varios días antes elaboraban sus ramos pero este año, sólo Guadalupe Jiménez se animó a salir y colocar su puesto, dice que "no es por gusto", sino por necesidad.



"Yo soy comerciante desde hace 45 años, es por tradición (...) yo sé que me estoy arriesgando, no lo estoy haciendo por gusto, créame, mucha gente necesita sus oraciones, sus cirios, sus palmitas", dijo.



Acostumbrada a ver la Iglesia del Cristo y la Catedral de "Nuestra Señora de la Asunción" llena de artesanos, se siente triste de encontrarse sola.



La alerta por el COVID-19 obligó a que se suspendieran las bendiciones de ramos el próximo domingo, el servicio litúrgico se hará en privado, lo cual, es un punto más en contra, porque la afluencia a las iglesias no será igual.



"Tengo la esperanza de que todos mis compañeros que trabajan todo el año esto vengan, no han venido porque no les fue. Yo trabajo todo el año. -¿cómo está la venta?-, difícil, para todos", lamentó.



Las palmas se venden en diferentes precios y tamaños, desde 10 hasta 30 pesos.