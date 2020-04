Contingencia por Coronavirus complica labor de docentes en zonas vulnerables

Docentes y padres de familia de escuelas rurales se las ingenian para que los alumnos no pierdan clases debido a la suspensión de labores por la contingencia sanitaria del COVID-19, en algunas zonas serranas, no hay señal de telecomunicaciones, por lo cual no pueden recibir la capacitación que se empezó a brindar por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz.



Edith Pérez es docente unitaria de primero, segundo y tercer año de preescolar y también está a cargo de la Dirección de la escuela rural de la comunidad de Tepitla, del municipio de Ixhuacán de los Reyes, una localidad ubicada entre cerros y comenta que el rezago de la zona no ha impedido que los niños no tengan educación en la cuarentena.



Según la SEV, se repartirían cuadernillos en la zonas rurales pero no se ha hecho para el nivel preescolar, por ello, Edith elaboró uno para cada grupo.



"En el caso de preescolar no tenemos información de cuadernillos, lo que yo hice para que los niños no se atrasaran más, recopilé trabajos que vimos e hice unos cuadernillos de primero, segundo y tercero y se los hice llegar a los padres de familia, ellos pese a la economía, siempre han estado con la mejor intención de brindarles el apoyo a sus hijos y ellos fueron los que me pidieron hacer los cuadernillos y ellos pusieron el dinero para hacer las fotocopias y lo hice llegar a la comunidad", dijo.



Aunque los padres tienen interés de que sus hijos no se atrasen, debido a las condiciones en las que se encuentra la comunidad, es prácticamente imposible, aunado de que la mayoría de ellos no saben leer ni escribir.



Los pocos que tienen televisión, a la hora que se transmiten las lecciones, no hay buena señal, no pueden captar las clases televisadas.



"Internet de plano es difícil e imposible porque los papás que tienen celular, no tienen internet, es difícil descargar la aplicación para que puedas ingresar y sólo serían dos niños en caso de que pudieran ingresar y además sus papás no saben leer, les cuesta trabajo manejar la tecnología. Muchos papás no tienen televisiones, no tienen computadora, los pocos que tienen televisión no llega la señal, porque estamos en medio de cerros", relató.



Aunada a la difícil situación de educar a los menores en dichas condiciones, algunos de los maestros rurales tienen retrasos en sus pagos, por lo que pasan la cuarentena sin tener ingresos.