Contingencia rebasó al Poder Judicial de Veracruz, está paralizado: Abogados

Para el Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz es necesaria la renuncia de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Sofía Martínez Huerta porque no está a la altura de las circunstancias que ha impuesto la crisis sanitaria a causa del COVID-19.



El presidente del referido Foro, Roberto Rodríguez Cruz, aseveró que la contingencia ya la rebasó y lo que está ocasionando con sus medidas fuera de toda realidad es un caos en la administración de justicia.



Lamentó que el rumor de ayer domingo, sobre la renuncia de la Magistrada Presidenta, sólo se haya quedado en un rumor.



“El Tribunal Superior de Justicia está prácticamente paralizado y no da una, todo es por la falta de experiencia de la Magistrada Presidenta, que no ha dado respuesta a los justiciables, por lo tanto, pedimos su renuncia”.



Calificó como una burla la reapertura de los Juzgados a partir del primero de julio únicamente lunes, miércoles y viernes en un horario de diez de la mañana a una de la tarde y sólo para la recepción de demandas y promociones iniciales de jurisdicción voluntaria en las materias civil, mercantil y familiar.



Agregó que todos los asuntos de los abogados litigantes están detenidos, ya que hay infinidad de exhortos y oficios pendientes que no se han entregado.



“Tan sólo en la Fiscalía General del Estado hay diligencias, declaraciones y conciliaciones, todo fluye lento pero hay acuerdos, investigaciones, declaraciones y peritajes, se están adecuando a la contingencia sanitaria sin dejar de trabajar y el Tribunal Superior de Justicia no da una”.



Indicó que sería muy lamentable que al iniciar el mes de agosto siga prevaleciendo la medida de reapertura parcial de los Juzgados, por lo que urgió a que “se tomen cartas en el asunto y que renuncie Sofía Martínez Huerta”.