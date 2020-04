Contingencia sanitaria ha disminuido un 20 a 30% los delitos en Orizaba

La contingencia sanitaria que se vive ha incidido en que en la ciudad disminuyan de 20 a 30 por ciento algunos delitos, indicó el director de Gobernación del ayuntamiento, Erick Morales Reyes.



Explicó que esto lo han notado a través de los ingresos en los separos, en donde se ha notado esa baja también.



Sin embargo, dijo no poder precisar bien el porcentaje ya que ha estado muy abocado al tema de las medidas sanitarias aplicadas durante esta etapa de contingencia.



Agregó que el hecho de que hayan disminuido algunos delitos, como son los robos de autos y a comercios, no significa que estén bajando la guardia, por el contrario, los elementos se mantienen alertas y atentos porque no puede haber descuidos.



Respecto a los exhortos que realizan a la población para que se mantengan en sus casas, reconoció que hay personas que se muestran renuentes, pero es algo en lo que tienen que insistir, sobre todo durante esta tercera fase de la pandemia, por el bien de los ciudadanos y sus familias.



Sobre los delitos que pudieran haber incrementado por la permanencia en casa de la gente, como es la violencia intrafamiliar, comentó que en la comisaría no se tiene detectado un aumento de estos casos, o al menos no se han comunicado a la inspección para solicitar ese apoyo.