Continúa búsqueda de hombre que saltó de cascada, en San Andrés Tuxtla

A casi 48 horas que Perfecto Gustavo Guatemala, se arrojara a la cascada del Salto de Eyipantla, cuerpos de auxilio continúan con la búsqueda, sin que el cadáver pudiera ser localizado.



En un principio se dio a conocer que el cuerpo habría sido localizado sin vida detrás de la cascada, pero el acceso al lugar para rescatarlo no era posible hasta que se cerrara la compuerta, sin embargo, para ello se necesitaba un par de horas y ya había entrado la noche, otro factor que impedía las labores de rescate.



Fue por ello que Protección Civil y Bomberos reiniciarían el rescate la mañana del sábado, pero para esto, el cuerpo ya no se encontraba en el mismo lugar, por lo que se inició de nueva cuenta la búsqueda durante todo el sábado y mañana de este domingo, pero hasta este mediodía aún no ha sido localizado.



Perfecto Gustavo Guatemala, tenía 37 años de edad y era vecino y originario de la localidad de Tlapacoyan perteneciente al municipio de Santiago Tuxtla, quien, de acuerdo a sus familiares, este se encontraba alcoholizado al momento que decidió aventarse a la cascada.



Este hecho se registró alrededor de las cinco de la tarde del viernes, en la localidad El Salto de Eyipantla, en San Andrés Tuxtla.