Continúa el tráfico de animales silvestres en la sierra de Zongolica

En la región de la sierra de Zongolica, al igual que muchas otras, se da el tráfico de especies, ante lo cual se busca hacer una labor de concientización entre la población para que se respete a los animales silvestres, indicó el biólogo Miguel Ángel de la Torre Loranca.Mencionó que en esta región serrana existen seis especies de felinos y hay gente de la zona que se ha acercado a ofrecerles cachorros de tigrillo en 8 mil 500 y 10 mil pesos, pero se les explica que ellos no compran animales.Comentó que hay quien se justifica diciendo que los encontraron abandonados y por eso se los llevaron, pero en la fauna no existe el abandono y lo que seguramente ocurrió es que la madre salió a cazar y dejó a los cachorros.Agregó que quienes los sustraen no toman en cuenta que la madre puede estar cerca y puede ser peligroso, además de que si piensan que están solos no los llevan a un centro de rescate, sino los ofrecen a cambio de diversas cantidades de dinero y eso pasa no sólo con felinos, sino con anfibios, serpientes, mamíferos de toda clase y aves.Mencionó que quienes los compran, también cometen un error, primero porque están participando en la sustracción de animales silvestres, pero además porque se les olvida que son salvajes y a lo mejor de pequeños son manejables, pero ya de grandes no y entonces pasan a estar el resto de su vida enjaulados.