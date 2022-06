Continúa este viernes el concurso Next Top Draga Queen 2022, en ForOculto

Nunca imaginó el promotor cultural Jairo Xavier que la realización de la nueva edición de Next Top Draga Queen provocara tanto furor en las redes sociales. En la transmisión de YouTube ya alcanzó las 3 mil vistas, lo que hace evidente la dura competencia que habrá en las próximas semanas con el objetivo de enaltecer el arte drag en la ciudad de Xalapa.Después de la primera sesión, el jurado integrado por la draga Thamora; el diseñador de ropa Xavier Arcos; y la draga xalapeña Verona Ladrona, decidieron dar las gracias a la participante de Puebla, Adán Somos, para quedar sólo diez participantes.Como conductora está Victoria Fantasmal, quien alterna con la draga xalapeña La Tormenta. Ambas dialogarán con las concursantes, para que el jurado y el público conozca mejor los sueños, las habilidades y el temperamento de las aguerridas aspirantes a ganar. Oportunidad que ahora queda entre Diva Morena, Chipstick, Faunyx Creepy Doll, Levy Drag, Joxxi la Queen, Mónica Bong, Phoenix Halliel y Zodiaca, entre otras.“Antes de la realización de la primera sesión, los boletos se agotaron. Mucha gente quedó fuera”, explica Jairo Xavier, organizador de esta nueva temporada que se prolongará a lo largo de diez sesiones, para concluir con una final en el IMAC, en agosto.Comenta que atrás de cada sesión existe toda una producción, lo que se refleja en los videos subidos a YouTube, en que el público conoce el espectáculo editado, con las mejores partes, en que las participantes, provenientes de diferentes municipios del Estado, ofrecen lo mejor de sí”.“Este viernes, de nuevo el escenario de ForOculto se ilumina con estas estrellas del Drag, todas con una propuesta personal y creativa. Los esperamos, estamos a unas cuadras de Casa del Lago UV, en la calle Carlos Miguel Palacios 36 colonia, Venustiano Carranza”.“Sesiones que serán con todos los protocolos de sanidad necesarios y, para todos aquellos que no puedan asistir, tendrán la oportunidad de participar de manera virtual, pues cada sesión será transmitida en la plataforma digital de YouTube, vía el canal de YouTube: Next Top Draga Queen, de forma diferida”.El siglo XXI ofrece una nueva actitud ante la sexualidad. Momento en que se acuñan y manejan términos para describir esa amplia gama, que rebasa la tradicional heteronormatividad. En que sólo daba cabida a hombre o mujer. No más.Recurrimos a Wikipedia, la enciclopedia libre, para conocer el significado de Drag Queen.Término asignado “a una persona que se caracteriza y actúa a la usanza de un personaje de rasgos exagerados, con una intención primordialmente histriónica, que se burla de las nociones tradicionales de la identidad de género y los roles de género. No debe confundirse con las identidades transgénero, ya que el término transgénero implica disforia o disconformidad con el género de nacimiento”.Y señala que “es una forma de personificación y transformismo, en el que una persona altera su apariencia y los patrones de su personalidad para ajustarlos al comportamiento y apariencia de un personaje, exagerando las cualidades estéticas asociadas popularmente a la feminidad (esto puede cambiar), mediante la utilización de vestuario flamboyant, peinados exuberantes y maquillaje, originado de una intención primordialmente cómica o satírica”.“Al igual que en el travestismo, puede estar presente una expresión de género transexual que se manifiesta en el cross-dressing. Drag queen puede ser un hombre o una mujer homosexual, bisexual o heterosexual; siempre teniendo en cuenta que están creando un personaje para la sociedad”.